Allerta meteo per venerdì 4 novembre in Fvg: forti piogge e neve sui monti, sulla costa vento e acqua alta

TRIESTE La Protezione civile regionale ha diramato un’allerta meteo per l’intera giornata di venerdì 4 novembre; allerta gialla per pianura e costa e arancione per l’intera fascia montana

Sulla regione sono previste piogge da abbondanti ad intense, molto intense sulla fascia alpina, prealpina e sulla Pedemontana e nevicate sulle Alpi oltre 1500-1800 m nel pomeriggio-sera. Sono probabili temporali.

Soffierà vento sostenuto da sud o sud-ovest, anche forte in quota e sulla costa, dove sono probabili mareggiate e sarà possibile anche acqua alta.

#AllertameteoFVG ALLERTA REGIONALE: DALLE 00 ALLE 24 DI VENERDI’ 4/11 ALLERTA ARANCIO SU FVG-A,B; GIALLO SU FVG-C,D PER PIOGGE MOLTO INTENSE, VENTO FORTE, MAREGGIATE, ACQUA ALTA https://t.co/4afahCoU5r pic.twitter.com/aFCWiMX5su — Protezione Civile FVG (@ProtCivReg_FVG) November 3, 2022

Le previsioni dell’Osmer parlano comunque di miglioramento dal tardo pomeriggio su tutte le zone, con schiarite.

Sulla costa sabato e domenica soffierà Bora da moderata a sostenuta, con cielo sereno.