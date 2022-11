Treni, da dicembre Italo vara la fermata al Trieste Airport

TRIESTE A un anno e mezzo dall’avvio del servizio, Italo aggiunge la fermata del polo intermodale di Ronchi dei Legionari lungo la direttrice Napoli-Roma-Trieste. La novità scatterà da domenica 11 dicembre, in occasione del cambio orario ferroviario.

Due i passaggi a Trieste Airport, informa Nuovo Trasporto Viaggiatori, la società privata a cui fanno capo i treni Italo. La partenza dallo scalo regionale è in programma alle 8.34 (da Trieste città alle 8.02) con arrivo a Roma Termini alle 14.05 e a Napoli Centrale alle 15.28, mentre nel tragitto inverso Italo partirà da Napoli alle 13.35, da Roma Termini alle 14.55 per arrivare a Trieste Airport alle 20.22 (il servizio termina a Trieste centro alle 20.56).

Italo, scommessa vinta su Trieste: trasportati 60mila passeggeri in un anno di attività MARCO BALLICO 02 Agosto 2022 MARCO BALLICO

In questo modo l’aeroporto, snodo infrastrutturale strategico per l’intera area, sarà connesso al network Italo con città come Napoli, Roma, Firenze, Bologna, Ferrara, Padova e Venezia. Le vendite per la nuova fermata (introdotta nel network Italo su volontà aziendale e dopo autorizzazione di Rete ferroviaria italiana) saranno aperte entro la prossima settimana, fa sapere un comunicato della società che sottolinea l’opportunità per i passeggeri Italo di prendere il treno e scendere direttamente in aeroporto, pronti per andare al gate d’imbarco senza dover effettuare cambi intermedi. Allo stesso tempo, i viaggiatori che atterrano quotidianamente a Trieste Airport avranno a disposizione i vantaggi dell’alta velocità, potendo salire su Italo per raggiungere le principali località italiane.

Alla Stazione centrale arriva il treno Italo: collegherà Trieste con Napoli e Roma 23 Aprile 2021 ferrovie

«Trieste è una delle città che ci dà sempre grandi soddisfazioni – commenta Fabrizio Bona, direttore commerciale di Italo –. Abbiamo deciso di fermare nello scalo aeroportuale del Friuli Venezia Giulia perché crediamo in un sistema di mobilità sempre più interconnesso e condiviso. Siamo certi che i viaggiatori ripagheranno questa scelta, avendo a disposizione i servizi Alta Velocità di Italo direttamente in aeroporto. Nessun dubbio pure sul fatto che offriamo un orario molto comodo sia per le famiglie che per la clientela business». Senza dimenticare che «la nostra presenza favorirà anche altri collegamenti multimodali, autobus compresi. Ci aspettiamo di poter diventare un riferimento sia per chi si ferma a Trieste, sia per chi intende utilizzare Italo per altre destinazioni».

Bona conferma dunque la volontà di crescita sul territorio. Nel primo anno di attività, da fine maggio 2021 a giugno 2022, si sono contati sulla tratta Trieste-Napoli 60mila viaggiatori. Ma ci sono dati freschi anche sull’estate appena trascorsa. A fronte di una stima di 25-30mila presenze, il direttore commerciale informa che si è toccata quota 27mila, «in linea con le previsioni», con ulteriori diecimila passeggeri a ottobre e con una pari attesa per novembre.

Per il prossimo inverno l’offerta viene fotocopiata (due collegamenti giornalieri con la città) e pure le tariffe non subiranno ritocchi.

Marco Consalvo, amministratore delegato di Trieste Airport, trasmette intanto la sua soddisfazione: «Siamo molto contenti visto che la nostra funzione è sia di sviluppo dei collegamenti con il Friuli Venezia Giulia sia di virtuoso utilizzo dell’intermodalità. Avere, oltre che Trenitalia, anche Italo nel nostro polo è un valore aggiunto che ci servirà per ripartire dopo il lungo periodo di congelamento causa pandemia».