Scossa di terremoto in Friuli Venezia Giulia di magnitudo 3.2 registrata nel Cividalese

TRIESTE. Trema la terra in Friuli Venezia Giulia. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 (secondo l’Ingv) è stata registrata alle 21.17 di martedì primo novembre, nella zona delle Valli del Natisone.

L’epicentro è a Torreano di Cividale, a una profondità di 10 chilometri.

La scossa è stata avvertita nella zona di Cividale, a Udine, a San Giovanni al Natisone, Buttrio, Attimis, Povoletto, Moimacco, Pozzuolo, Tarcento, Artegna, Faedis, Trivignano, Fagagna, Pasian di Prato, Premariacco, Tricesimo, Nimis, Taipana e anche a Palmanova e Cervignano.

Alcuni cittadini sono usciti in strada per il boato.

Non si sono registrati danni a cose o persone. I volontari della Protezione civile hanno comunque eseguito un controllo nelle strutture strategiche dei comuni. Qui di seguito i dati dell’Ogs che per primo ha segnalato la scossa