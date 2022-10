Trieste, trovata morta in casa col marito sotto shock: servirà un’autopsia

TRIESTE. Accertamenti in corso da parte dei Carabinieri e della Procura sul decesso di una 68enne triestina trovata morta in casa nel pomeriggio di sabato 29 ottobre in un appartamento in via Corelli.

Il corpo è stato rinvenuto in seguito all’arrivo nell’abitazione dei soccorritori del 118.

Assieme alla donna in casa c’era l’anziano marito, ottantenne, che appariva in stato confusionale e non è stato in grado di spiegare cosa fosse successo e come fosse morta la consorte.

Viste le sue condizioni psicofisiche è stato necessario trasportare l’anziano in ospedale dove è tuttora ricoverato in attesa di essere sentito dai Carabinieri: poter raccogliere la sua versione dei fatti sarà ovviamente fondamentale nel quadro dell’indagine.

La donna sarebbe deceduta circa due giorni prima del rinvenimento del corpo e dunque ciò significa che il marito l’avrebbe vegliata per un periodo di almeno 48 ore.

Un primo esame esterno del cadavere non ha portato a individuare segni che facciano pensare a una morte per cause non naturali.

Solo l’autopsia, comunque, potrà fornire una conferma definitiva e sarà disposta a breve.

Il lavoro investigativo è coordinato dal sostituto procuratore Massimo De Bortoli.