Sorprendono il ladro in salotto, marito e moglie lo mettono in fuga

MANZANO. Hanno sentito un rumore mentre stavano dormendo al piano di sopra, si sono svegliati e hanno sorpreso il ladro in casa, mentre stava portando via soldi e gioielli.

La banda degli infissi ha colpito ancora e sempre nello stesso territorio. Questa volta è stata presa di mira un’abitazione in via dei Colli, a Manzano. Il bottino, tra denaro contante e gioielli, è di circa 4 mila euro.

Il modus operandi è sempre il medesimo. Anche questa volta i malviventi hanno forato un infisso con un trapano e utilizzando un pezzo di ferro sono riusciti ad aprire una porta finestra dall’esterno.

È il proprietario dell’abitazione a raccontare l’accaduto. «Io e mia moglie stavamo dormendo al primo piano – spiega –. Verso le 2 ho sentito un rumore e sono sceso a vedere cosa fosse successo. Ho visto la luce di una torcia in salotto e nell’oscurità ho notato un uomo con un berretto sulla testa.

Non sono riuscito a vederlo in faccia perché era tutto buio. Ho urlato, ma sono rimasto fermo per evitare di essere aggredito. Il ladro è scappato ma si è portato via i soldi che avevamo lasciato in salotto e alcuni gioielli che mia moglie aveva dimenticato la sera prima sul tavolo vicino al divano. Ha rubato anche un computer portatile.

In più c’è l’infisso da riparare. È riuscito a entrare da una porta finestra sul terrazzo dopo aver fatto un buco con il trapano nell’infisso. È proprio quello il rumore che ho sentito quando mi sono svegliato. Siamo molto preoccupati. Questa zona è tartassata dai furti, che continuano a ripetersi».

Sull’accaduto stanno svolgendo indagini i carabinieri, anche con l’ausilio delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Nella notte tra venerdì e sabato la banda degli infissi aveva rubato in due abitazioni a San Giovanni al Natisone, in via Bolzano e in via Zorutti.

Quattro i colpi anche a Chiopris Viscone, tre riusciti e uno sventato grazie al sistema di allarme. La banda “spacca finestre”, tra mezzanotte e le 4 di mercoledì, aveva svaligiato quattro villette a Corno di Rosazzo.

In un quinto caso, un giovane si era accorto della presenza di due intrusi incappucciati, aveva liberato il cane, riuscendo a metterli in fuga. Nove furti, tra riusciti e tentati, a Manzano, tra lunedì e martedì, sempre nella notte. Altre quattro razzie erano avvenute a San Giovanni al Natisone sempre nella stessa notte.

Il sindaco di San Giovanni al Natisone, Carlo Pali, intanto, ha scritto una lettera al prefetto per chiedere un ulteriore potenziamento dei controlli al fine di riuscire a bloccare la lunga scia di furti in casa.