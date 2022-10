Primo novembre, le cerimonie per i Caduti nel Goriziano

GORIZIA. In occasione del primo novembre sono molte le celebrazioni omaggio dei Caduti di tutte le guerre in programma anche nei comuni della provincia. Eccone alcune.

Gorizia.

Alle 10 cerimonia al monumento ai Caduti a Piedimonte, mentre alle 12.30 ci si sposterà al cimitero centrale del capoluogo isontino, dove sono in programma tre momenti di riflessione e raccoglimento. Prima un omaggio al monumento dedicato ai caduti, poi un altro all'ossario (alle 12.45), ed infine una cerimonia presso la tomba di Lojze Bratuz, alle 13. In questi ultimi casi è prevista la presenza dei rappresentanti del Consolato generale della Repubblica di Slovenia, e le cerimonia sono curate dall’Anpi, così come altre che si svolgeranno sempre questa mattina. La prima alle 11, nel piazzale delle Milizie ai piedi del Castello, e poi quella delle 11.30 al monumento ai deportati nel piazzale della stazione ferroviaria.

Monfalcone.

Alle 16.45 al monumento di via Rosselli. Arrivo fiaccolata degli alpini, accompagnamento banda civica Città di Monfalcone. Deposizione corona e intervento del sindaco.

Turriaco.

Alle 9.30 al cimitero deposizione corone ai Caduti. Interventi del sindaco, dell’Anpi, della Croce Nera austriaca e del circolo culturale Brandl.

Fogliano Redipuglia.

Alle 10.30 ritrovo presso l’ex municipio. Alle 10.45 deposizione corone. Alle 11 cerimonia al sacrario di Redipuglia, alle 11.30 al cimitero austroungarico, alle 11.50 nella cappella del cimitero civile. Messa celebrata dal cappellano militare don Sigismondo Schiavone, brani musicali della Filarmonica Verdi di Ronchi.

Doberdò.

L’amministrazione comunale deporrà fiori ai monumenti ai Caduti nella lotta di liberazione ed ai monumenti ai soldati italiani e austroungarici, caduti nella Prima guerra mondiale. Alle 10.30 a Doberdò, alle 10.45 a Marcottini, alle 11 a Visintini, alle 11.15 a Palchisce, alle 11.45 al cimitero di Jamiano, alle 12 a Jamiano e alle 12 a Doberdò.

Gradisca.

Anche quest'anno l'amministrazione comunale di Gradisca d'Isonzo ricorderà i defunti e le vittime di tutte le guerre con deposizioni di corone e fiori. Alle 9.30 al cimitero di via dei Campi appuntamento presso il monumento a ricordo dei defunti e deposizione di omaggio floreale all'ossario a ricordo dei partigiani Caduti. Alle 9.45 al Parco della rotonda deposizione di una corona di alloro al monumento dedicato ai Caduti di tutte le guerre e di omaggio floreale al vicino monumento per i Caduti in uniforme asburgica, con intervento del sindaco Linda Tomasinsig. Alle 10.30 al parco Artiglieri di via degli Eroi omaggio al monumento dedicato a Mario Fantini "Sasso" e ai partigiani caduti, a cura dell’Anpi.

Savogna.

In diversi punti del paese oggi si terranno cerimonie e commemorazioni: si partirà alle 9.30 a San Michele del Carso, con un momento di raccoglimento presso il circolo Danica, al quale seguirà la deposizione di una corona al locale monumento ai Caduti.

Alle 10 la cerimonia si svolgerà invece a Peci, e subito dopo, alle 10.15, toccherà alla commemorazione presso il monumento di Rupa. Ancora, alle 10.30 ci si sposterà a Gabria, e alle 11.15 è in programma la cerimonia di fronte al monumento collocato nei pressi del municipio di Savogna d’Isonzo. Infine alle 11.25 sarà deposta una corona di fiori davanti alla targa commemorativa posta negli spazi esterni della chiesa parrocchiale.

Villesse.

Celebrazione per 4 novembre in programma domenica alle 9.45. Ritrovo partecipanti in municipio poi omaggio ai Caduti italiani in cimitero e al monumento via Monte Santo; ai Caduti villessini per l’impero austroungarico e ai concittadini morti causa fuoco amico nei tragici fatti dei fasinars.

L'esercito italiano, appena entrato in paese il 29 e 30 maggio del 1915, con sommarie e ingiustificate esecuzioni uccise almeno sei civili innocenti. alcune delle vittime del fuoco amico sono ancora sepolte nel cimitero del paese. I tragici fatti del 1915 sono riportati in un libro di Lucio Fabi edito nel 2015 dall’associazione culturale I Blaudins.

Alle 10.15 alzabandiera al monumento ai Caduti a palazzo Ghersiach. Seguirà la messa.

Cormons.

Oggi, domani e venerdì deposizione di corone di alloro nei monumenti ai Caduti nei cimiteri comunali e nelle lapidi commemorative del centro cittadino.