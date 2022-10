Ordinanze anti-Tir a Gorizia e Mossa, camion deviati sulla Sr 56 bis

GORIZIA. Mossa, Lucinico e il quartiere della Madonnina potranno finalmente “respirare”.

Sono pronte, infatti, le ordinanze anti-Tir varate dai Comuni di Gorizia e di Mossa. E verrebbe da dire: finalmente. È stato un parto lungo, per certi versi sfiancante, ma ci siamo. L’urgenza è di spostare il traffico pesante dalla strada regionale 56 Udine-Gorizia alla 117, comunemente chiamata 56 bis.

Dove eravamo rimasti? Era il marzo scorso. Il Comune di Mossa annunciò che la sua ordinanza era pressoché pronta. «Si è in attesa che anche la municipalità di Gorizia faccia la stessa cosa», annotò il sindaco Emanuela Russian. Ora, anche l’ultimo passaggio burocratico è stato concretizzato. A confermarlo l’assessore comunale alla Mobilità e alla Polizia locale, Francesco Del Sordi. L’intento è quello di liberare gran parte del traffico che insiste sulle vie Olivers, in territorio mossese, e sugli abitati di Lucinico e Madonnina.

«Venerdì scorso - annuncia Del Sordi - è stata firmata l’ordinanza. Quanto ci vorrà perché il provvedimento vada in vigore? Poco, pochissimo tempo ma non chiedetemi date precise. Si tratta soltanto di sistemare la segnaletica e i cartelli e, poi, scatteranno le deviazioni. In sostanza, andremo a togliere il traffico pesante non frontista da quel tratto della strada regionale 56. I mezzi che arrivano da Udine dovranno svoltare a destra, verso il campo sportivo di Mossa, una volta impegnata la rotatoria. Stessa cosa succederà sul territorio comunale di Gorizia con i camion che non potranno più procedere verso Lucinico, ma dovranno deviare verso lo stradone della Mainizza. In questa maniera, alleggeriremo anche il viadotto Ragazzi del ’99 viste le note problematiche del manufatto».

Perché tutto questo tempo? La 56 bis è pronta da tempo... «Vero. Ma ricordo a tutti che, per un periodo piuttosto lungo, abbiamo avuto il bilancio bloccato e non c’erano nemmeno i soldi per acquistare la segnaletica. Mettiamoci, poi, qualche disguido tecnico e il tempo è passato. Ma, adesso, siamo pronti - risponde ancora l’assessore Del Sordi -. Daremo una risposta ai tanti cittadini che hanno sofferto per la presenza intensiva del traffico pesante in mezzo alle case». Entrando nello specifico, il divieto di transito riguarderà «i veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate». Esclusi ovviamente i frontisti, gli autobus e altre categorie, come i mezzi di soccorso. Il divieto riguarderà, a Gorizia, l’asse Viadotto Ragazzi del ’99, via Brigata Re, piazza San Giorgio, via Udine fino al confine territoriale con il paese vicino.

E il Comune di Mossa? A che punto è? «Abbiamo deliberato in Giunta un atto di indirizzo. Seguirà l’ordinanza da parte dell’Ufficio tecnico. È questione di qualche giorno - spiega Emanuela Russian, sindaco di Mossa -. Con questi provvedimenti si risolve un grande problema perché sarà un bello sgravio, in termini di traffico, per il territorio di Mossa e di Lucinico. Ovviamente, ci vorrà un “tempo-cuscinetto” per deviare la rotta dei camion. Devono essere aggiornati i navigatori satellitari e gli autotrasportatori dovranno essere informati delle deviazioni». Naturalmente - aggiungiamo noi - fatte le ordinanze, serviranno i controlli.

Del resto, la bretella venne costruita, con dispendio di risorse economiche, proprio con l’obiettivo di andare a sgravare i centri abitati di Mossa e di Lucinico dal traffico pesante. Ma continuano a essere troppi i camion che, invece di percorrere la 56 bis, utilizzano la strada regionale 56. E le proteste sono continue. È sempre stato detto, da parte delle istituzioni, che la Sr117 rappresenta la soluzione alle problematiche sollevate in diverse occasioni dai residenti lungo la 56 di Mossa e Lucinico, liberando l’arteria dai mezzi pesanti: oltre a questo, sono in previsione altri interventi infrastrutturali, da realizzare in collaborazione con Regione e Fvg Strade per aumentare la sicurezza della strada. Questa è la volta buona. Le ordinanze sono pronte.