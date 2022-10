Dalla laguna alla montagna, i 50 anni dello Sci Club Grado

GRADO. Lagunari da cinquant’anni sulle piste di sci. E sempre di più, e con maggiori iniziative e attenzione verso i giovani. Ecco ciò che è riuscito a fare lo Sci Club Grado che in quanto ad attività ne fa tantissime. A cominciare dal 6 dicembre del 1972 quando veniva fondato lo Sci Club Grado formato da un gruppo di amici guidato allora da Renato Camisi. In realtà i gradesi avevano pensato già prima alle bianche distese di neve. Un anno prima, infatti, un gruppetto autonomo si era affiliato alle Acli di Ronchi dei Legionari assieme allo Sci Club Due.

In cinquant’anni sono state fatte 400 gite con altrettanti pullman che hanno trasportato 15 mila sciatori e appassionati di montagna. E in quest’arco di tempo sono ben tremila le tessere Fisi. Insomma i gradesi hanno fornito e continuano a farlo, un bel indotto ai poli sciistici della regione. Grado è stata anche sede di due assemblee nazionali della Federazione Italiana Sport Invernali, una delle due elettiva conclusasi con l’elezione alla presidenza del generale Carlo Valentino. Alla presidenza dello Sci Club Grado dopo Camisi si sono alternati prima Luigi Gabassi, poi Elio Francovig e quindi, da diversi anni ormai, l’attuale presidente Mario Vianello che ha illustrato dati e ricordi in occasione di una serata dedicata appunto ai 50 anni dello Sci Club Grado. Un sodalizio che ha promosso però, anche ad altra attività: marcelonghe, gare di atletica, di nuoto, di vela e anche ciaspolade sulla sabbia. Da non dimenticare le giornate ecologiche dedicate alla pulizia del Banco d’Orio con la messa e la benedizione finale del parroco. Ed ancora ginnastica, conferenze, ospitalità di campioni dello sci, concorsi fotografici e di disegno.

«Ma la più bella soddisfazione – ha detto il presidente Vianello – è l’aver rispettato ciò che ci siamo sempre proposti di ottenere: riuscire a unire e portare tante persone, soprattutto tantissimi bambini, in montagna e sulla neve, all’aria aperta, a fare attività fisica, a stare vicini e uniti». Una cerimonia che ha avuto un’appendice con un pomeriggio di sport dedicato proprio ai più piccoli che si è svolto alla Cittadella dello Sport. Alla cerimonia hanno partecipato tra gli altri l’assessore Bonaldo e il presidente regionale della Fisi, Dunnhofer, che ha omaggiato i gradesi di un guidoncino Fisi con autografi delle ragazze nazionale femminile tra le quali Brignone, Bassino, Goggia, Della Mea.

Presenti anche i vari sci club della provincia di Gorizia e Paolo Tavian dello sci club X for all e presidente nazionale Federazione Nazionale Sport invernali paralimpici. Considerato quanto ha fatto Grado in questi anni il presidente regionale ha annunciato che porterà a Grado una riunione regionale della Fisi e poi forse qualche altra sorpresa a carattere nazionale.