Bagnanti in spiaggia a Trieste come d’estate: ma venerdì arrivano pioggia e bora

TRIESTE Il caldo e il bel tempo domenicale, che ieri hanno richiamato sul lungomare di Barcola, a Muggia e sul Carso migliaia di triestini e di turisti come una normale giornata estiva, sono destinati a esaurirsi.

Oggi, 31 ottobre, è l’ultimo giorno in cui sono previste ancora temperature alte, ben al di sopra della media del periodo. Un’anomalia stagionale, quella di queste settimane, dovuta a un anticiclone di origine africana che ha portato sull’Italia (e non soltanto) una massa d’aria di anche 10° o di 11° più calda del normale.

«Questi come altri fenomeni sono il segno di qualcosa che sta effettivamente cambiando in termini climatici», afferma Sergio Nordio, previsore dell’Arpa- Osmer.

Oggi, dunque, ultimo giorno di tempo stabile quasi estivo. A partire da martedì 1° novembre, invece, la colonnina di mercurio inizierà a calare progressivamente, anche se in modo comunque lento. Il peggioramento più consistente è atteso venerdì con pioggia, temporali e temperature decisamente più basse, più in linea con quelle abituali di novembre. Non si esclude nemmeno qualche raffica di bora.

«Questa in effetti è la previsione per i prossimi giorni – ribadisce Nordio – il calo della temperatura, va detto, sarà però lieve e graduale in questi giorni, almeno fino a venerdì, giornata in cui ci dobbiamo attendere un peggioramento abbastanza consistente con condizioni più consone all’autunno».