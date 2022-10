Slalom Trieste: sfida in salita tra auto storiche e moderne

Ha preso il via in mattinata “Slalom Trieste”, la competizione di automobilismo in salita giunta alla seconda edizione, che seppe richiamare già lo scorso anno, su una parte del tragitto della storica Trieste-Opicina, il pubblico delle grandi occasioni. Durante le tre manche di gara, le auto storiche e moderne percorreranno i 2.900 metri del tracciato in salita su un tratto della Trieste-Opicina, più precisamente quello che va dalla cava Faccanoni al quadrivio di Opicina. Video di Andrea Lasorte

01:52