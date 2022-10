Gradisca d'Isonzo, più di mille partecipanti alla Stragradisca

Gradisca d'Isonzo: l’edizione 2022 della Stragradisca, manifestazione podistica non competitiva, non ha deluso affatto le aspettative, radunando, grazie anche alla splendida giornata di sole assolutamente inusuale per il periodo, 1040 persone ai blocchi di partenza con partecipanti provenienti da tutta la regione e non solo. Video Bumbaca

03:10