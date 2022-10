A Gorizia la terza edizione del Trial del Castello

Si è svolta a Gorizia la 3ª edizione del Trail del Castello, gara podistica transfrontaliera promossa come sempre dalla Bike&Run Gorizia, inserita nel circuito Fvg Trail Running Tour, e con il sodalizio goriziano lavorano anche Smilevents, Sd Mark di Sempeter e Federazione italiana di atletica leggera. Il format della gara è quello tradizionale, con due percorsi – uno corto da 9,5 km con 220 m di dislivello positivo e uno lungo da 16,8 km e 420 m di dislivello positivo – che si snodano in parte nel centro storico goriziano e in parte oltreconfine. Nel video di Roberto Marega la partenza.

04:19