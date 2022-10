Strade chiuse per la gara Slalom Trieste: traffico in tilt da Barcola a Opicina

TRIESTE In questa domenica 30 ottobre il traffico a Trieste sta subendo forti disagi a causa della chiusura di diverse strade per permettere lo svolgimento della gara automobilistica Slalom Trieste.

Le principali arterie di collegamento della città risultano congestionate a causa della chiusura di Strada nuova per Opicina: grossi rallentamenti anche a Barcola, in Costiera e in Strada del Friuli.

Proprio a Barcola a peggiorare la situazione è stato anche un incidente avvenuto poco prima delle 13, fortunatamente senza feriti gravi.

Slalom Trieste: sfida in salita tra auto storiche e moderne

I provvedimenti alla viabilità prevedono per l’intera giornata, dalle 6 alle 20 e per il tempo strettamente necessario al passaggio degli autoveicoli iscritti alla manifestazione, la sospensione temporanea della circolazione lungo il percorso in piazzale Europa, via Alfonso Valerio e strada Nuova per Opicina (tratto dalla cittadella universitaria, edificio centrale, al piazzale dell’Obelisco).