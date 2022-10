Cade da tre metri d’altezza raccogliendo le olive, grave un 85enne a Trieste

TRIESTE. Un uomo di 85 anni è caduto da una scala, da un’altezza di circa 3 metri, mentre stava raccogliendo le olive nel giardino della sua abitazione in Strada Costiera. L’albero è situato su un terrapieno all’altezza del ristorante Tenda Rossa.

Sul posto l’équipe sanitaria del 118, il soccorso alpino e i vigili del fuoco. All’arrivo dei soccorritori l’uomo appariva in gravi condizione e si teme abbia riportato serie lesioni a livello spinale: non è in pericolo di vita, ma rischia conseguenze permanente per la mobilità.