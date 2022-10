Leva Contest, record mondiale delle triestine Alice ed Ebe: 714 tazzine di caffè in un'ora

Sono triestine le vincitrici del Leva Contest, organizzato nell'ambito della fiera TriestEspresso Expo: Alice Cernecca ed Ebe Sai Crescente hanno battuto il record mondiale di caffè espresso preparati in un'ora. Il primato era detenuto dal duo napoletano formato da Francesco Costanzo e Francesco Arcella (703 caffè espresso in un’ora), imbattuto dal 2019. Le due triestine lo hanno superato con ben 714 tazzine estratte in un’ora.

