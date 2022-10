Scontro auto-moto a Sales: ferito 60enne

SGONICO Incidente stradale a Sales, nel pomeriggio di sabato 29 ottobre. Un'auto e una moto si sono scontrate, per cause da accertare. In sella al mezzo a due ruote c’era un uomo di poco di più di 60 anni, che ha riportato lesioni che inizialmente parevano severe in seguito all’impatto sull'asfalto.

L’uomo è stato tempestivamente soccorso dall'equipaggio di un'ambulanza inviata dagli infermieri e della centrale Sores e trasportato all'ospedale di Cattinara in codice giallo.

Sul posto i Vigili del fuoco e le forze dell'ordine.