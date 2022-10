Risse e aggressioni in viale XX Settembre a Trieste, 8 Daspo e controlli rafforzati

TRIESTE. Nei giorni scorsi si sono verificati in Viale XX Settembre e vie limitrofe diversi episodi di violenza che hanno visto il coinvolgimento di più persone. L’intervento tempestivo degli equipaggi della Questura, con l’ausilio delle altre forze di polizia, ha consentito di individuare i responsabili e denunciarli per reati contro la persona e il patrimonio, nonché in un caso per porto abusivo di armi da taglio.

Per evitare l’escalation del fenomeno in un’area cittadina molto frequentata, sono stati emanati provvedimenti a carico dei responsabili. Per la rissa del 13 ottobre nel dehors di un bar lungo il viale, sono stati emanati quattro Daspo Urbani a carico dei cittadini stranieri coinvolti, impedendo loro per 6 mesi l’accesso e lo stazionamento nei pressi dei locali che somministrano bevande e alimenti insistenti all’interno del perimetro circostante al teatro dei fatti.

Le misure in questione trovano fondamento nel D.L. 14/2017 convertito nella Legge 48/2017, normativa che tutela il decoro urbano, punendo i disordini provocati negli esercizi pubblici o nelle loro immediate vicinanze.

Gli episodi in questione hanno generato grave allarme sociale, essendo accaduti in pieno orario diurno in un viale molto frequentato da cittadini e turisti nonché luogo di ritrovo di giovani e famiglie.

Per gli episodi accaduti nella notte del 15 ottobre, quando in via Rossetti si è verificata una lite tra più cittadini stranieri, il Questore ha emanato tre Daspo urbani con prescrizioni analoghe alle precedenti e due avvisi orali coi quali ha invitato gli interessati, che nel tempo sono stati segnalati dalle Forze di polizia per aver commesso una serie di reati che ha messo a repentaglio la tranquillità pubblica, a tenere per il futuro comportamenti improntati alla legalità e al rispetto delle regole.

Infine, nel tardo pomeriggio di domenica 23 ottobre all’angolo tra Viale XX Settembre e via del Toro due cittadini italiani, dopo aver intavolato un diverbio per futili motivi con un “rider” che transitava a bordo della sua bicicletta mentre svolgeva le funzioni di consegna pasti a domicilio, lo aggredivano fisicamente. A loro carico è stato emesso un Daspo urbano nell’area circostante al punto dell’aggressione, e per uno dei due che negli anni ha evidenziato una pericolosità sociale confermatasi anche in questa circostanza, è scattato anche l’avviso orale.