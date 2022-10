La galleria di Montedoro chiude ancora per lavori: domenica off-limits in direzione Muggia e Slovenia

MUGGIA Richiude domenica 30 ottobre, dalle 7 del mattino alle 19, per interventi di manutenzione dei pannelli a messaggio variabile, la galleria "Montedoro" sul raccordo autostradale Lacotisce-Rabuiese.

Questa volta l'interdizione al traffico riguarda la carreggiata in direzione di Muggia e della Slovenia, per chi proviene da Trieste e dall'A4. Il traffico sarà deviato sulla viabilità secondaria come da indicazioni presenti in loco. Lo ha comunicato l'Anas.

Galleria chiusa sulla Gvt: lunghe code da Muggia a Trieste e proteste sui social Luigi Putignano 25 Ottobre 2022 l’interventoLuigi Putignano

Nei gironi scorsi il sindaco di Muggia Paolo Polidori, per evitare situazioni di forti disagi comi quelli verificatesi lo scorso lunedì, con la chiusura della galleria in direzione di Trieste, aveva spiegato di aver chiesto "di spostare gli interventi da mercoledì a domenica, per garantire una comunicazione tempestiva ai cittadini” sottolineando che "d'ora in poi Anas si è impegnata per un deciso cambio di rotta, con modalità e tempistiche chiare e tempestive, che coinvolgeranno in tempo il Comune di Muggia".

Per chi arriva da Trieste, via sopraelevata, è prevista l'uscita in via Malaspina, mentre per chi arriva da Cattinara è prevista l'uscita a Dolina per strada della Rosandra.