La Festa della Zucca riconquista Pieris tra trucchi e giochi

SAN CANZIAN La vigilia di Ognissanti nel Monfalconese strizza l’occhio alle tradizioni d’oltreoceano, senza scordare quelle locali, di matrice contadina. A dimostrarlo è la Festa della Zucca che, dopo tre anni, ritorna lunedì 31 ottobre, dalle 11, nella piazza principale di Pieris, per iniziativa, come sempre, della Pro Loco di San Canzian d’Isonzo, in collaborazione con il Comune. Al cuore della manifestazione ci saranno sempre il concorso per le zucche “più belle” e l’esposizione di prodotti tradizionali, la possibilità di abbinare le castagne alla ribolla e di curiosare tra le bancarelle colme di creazioni artigianali, ma anche l’appuntamento in maschera, rigorosamente “da paura”, per i più giovani e la possibilità per i più piccoli di farsi trasformare grazie al trucco.

Quest’anno, però, i bambini, con il calare del buio, dopo le 17.30, potranno anche girare il paese per fare “dolcetto e scherzetto”, nel più classico spirito a stelle e strisce, accompagnati dal gruppo della Pro Loco e da un “supereroe”. Quest’anno ad animare la festa ci sarà d’altra parte anche Ernesto Feletti, il 38enne triestino, animatore di professione, che da ben 23 anni realizza i sogni dei più piccoli e regala loro momenti indimenticabili vestendo i panni dei loro personaggi preferiti. Come ha fatto anche in Bisiacaria nei due anni segnati dall’emergenza sanitaria. Ad animare l’appuntamento lunedì ci saranno però anche il Mago Mark, con uno spettacolo, alle 16.30, pensato proprio per i bambini, e il dj Danny Romiti, che accompagnerà la festa fino alla conclusione.

In piazza si uniscono agli altri protagonisti anche i ragazzi del Centro giovani di Pieris con giochi per tutti, grandi e piccoli, e il Gruppo allegorico Igino Valdemarin 1965 con la storia e i personaggi di Pinocchio.

Tra le novità, infine, c’è anche uno shooting fotografico per farsi ritrarre con il proprio travestimento. A chiudere la festa ci sarà comunque come da tradizione la premiazione delle zucche intagliate più belle. All’evento di Pieris fa eco quello organizzato dal Comune di San Pier d’Isonzo, in collaborazione con l’Associazione Cragnolin e il bar Alla levada, dalle 15 di lunedì, in piazza Donatori di sangue, dove i più piccoli potranno divertirsi con Ernesto Animazione e il truccabimbi delle Coccinelle.