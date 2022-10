Ha un malore e rischia di schiantarsi contro un bus tra Trebiciano e Opicina

TRIESTE Incidente stradale attorno alle 16.30 di sabato pomeriggio sulla strada provinciale 1 che collega Trebiciano a Opicina.

Un uomo di 77 anni, giunto all’altezza dei campi da calcio, ha avuto un malore mentre si trovava alla guida della sua Alfa ed è andato a sbattere contro un muretto. Prima di finire la corsa contro il muro, però, l’auto ha invaso la corsia opposta dove stava sopraggiungendo un autobus della Trieste Trasporti che, per evitare lo schianto, è andato fuori strada.

Fortunatamente in quel momento sul mezzo non c’erano passeggeri. Incolume la conducente, che è stata comunque soccorsa dal 118 perché in stato di choc.

Il 77enne si è fortunatamente ripreso dal malore e non ha riportato ferite nell’incidente.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e la polizia stradale.

La strada è stata chiusa per oltre un’ora per permettere i rilievi e i soccorsi. Attorno alle 18.30 la strada è stata a senso unico alternato.