Fedriga, a inizio 2023 un evento a Trieste per attrarre investimenti esteri in Italia

TRIESTE Un evento per gli inizi del 2023 a Trieste dedicato all'attrazione degli investimenti esteri da trasformare in un appuntamento annuale da svolgersi a turno nelle diverse Regioni italiane: lo ha annunciato il presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga intervenendo all'ambasciata italiana a Washington alla prima riunione del Transatlantic Investment Committee (Tic), cui intende dedicare una sessione di lavoro, insieme alle "azioni da sviluppare congiuntamente sul fronte dei co-investimenti strategici in ambito industriale, tecnologico e di ricerca e della formazione".

"A partire dalle riflessioni già sviluppate nel First Italian Meeting del luglio scorso - ha spiegato - la Conferenza delle Regioni punta a definire proposte fattive e concrete di collaborazione con il Tic per favorire le migliori connessioni fra il tessuto produttivo italiano e quello statunitense ai fini della costruzione di una nuova area di competitività tra Italia, Europa e Stati Uniti. Da qui l'importanza del TIC e dell'iniziativa odierna che, come Presidente della Conferenza, ho accolto con estremo favore provvedendo a diffonderla presso tutte le Regioni. Il significato non è solo lo sviluppo di collaborazioni commerciali ma soprattutto il consolidamento di un'alleanza chiave per garantire lo sviluppo della democrazia e del modello occidentale in questa particolare fase".

Alla prima riunione del Tic sono intervenuti tra gli altri Ylli Bajraktari, Ceo Scsp (Special Competitive Studies Project), Giuseppina Di Foggia, Ceo & Vp Nokia Italia, Niccolò De Masi, Ceo dMY Technology Group, Nicole Francis, VP & Global Head of Government Relations Servicenow, Pierpaolo Monti, Country Manager US & America Intesa Sanpaolo, Alessandro Scortecci, Head of Strategy, Business Development & Sustainability CDP Venture Capital, Mario Platero, Chairman Investindustrial US, Barbara Beltrame, Vice Presidente Confindustria, Giovanni Da Pozzo, Presidente di Promos Italia Unioncamere, Carolina Lorenzetti, Chief Export Finance & Internationalization Officer Simest SpA, Elizabeth Schaefer, Director Investment Research Team, Select Usa - Department of Commerce e Garrett Workman, Executive Director Europe, U.S. Chamber of Commerce, e Lamberto Moruzzi, responsabile dell'ufficio economico-commerciale e scientifico dell'Ambasciata italiana a Washington.