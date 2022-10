Donna in bici investita da un’auto a Grado: è in gravi condizioni

GRADO Una donna di 70 anni è rimasta gravemente ferita in cui incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, sabato 29 ottobre, a Grado.

La donna stava percorrendo via Marco Polo in sella alla sua bicicletta quando, per cause in corso di accertamento, è stata investita da una vettura.

Cadendo rovinosamente a terra, la 70enne ha riportato lesioni molto severe.

Sul posto è intervenuta sia un’ambulanza proveniente dall’Isola del Sole sia l'elisoccorso.

La donna è stata presa in carico dall'equipaggio del velivolo ed è stata trasportata in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, in codice rosso. Versa in gravi condizioni.

Sul posto per i rilievi anche le forze dell'ordine.