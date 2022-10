"Un mare di archeologia" fino a domenica a Trieste: ecco illustrata l'iniziativa

TRIESTE Prosegue fino a domenica la terza edizione del Festival di divulgazione storico archeologico “Un mare di archeologia” che propone gratuitamente laboratori per bambini e adulti e mostre nel gazebo di piazza Verdi, presentazioni di libri, incontri con docenti delle università di Padova, Bologna e Udine al Museo Sartorio, letture e danza antica al Teatro romano, visite al Museo d’Antichità “J.J. Winckelmann”, conferenze in Sala Luttazzi e una serata al castello di san Giusto. Nel video, la presentazione della giornata di sabato da parte di uno dei relatori, il professor Davide-Giulio Asquini, dell'Istituto Europeo di Design Ied di Venezia. Tutte le conferenze sono visibili in diretta streaming sul Canale Youtube "Un mare di Archeologia". Il programma completo è consultabile su www.marearcheologia.it ".

01:30