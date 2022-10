Il virologo Bassetti contestato a Gorizia:i cartelloni dei no vax in platea

L’incontro con il virologo Matteo Bassetti al Teatro Verdi di Gorizia è finito anzitempo a causa delle contestazioni del mondo No-Vax. Il medico ha chiesto di uscire a chi non era d’accordo con lui, per lasciare che chi era venuto ad ascoltare potesse continuare a seguire l’incontro. Bassetti ha poi aggiunto che se non fosse successo, a lasciare il teatro sarebbe stato lui. A quel punto una persona è andata a contestare il virologo da sotto il palco e il resto dei No-Vax presenti ha sollevato dai cartelli con delle foto listate a lutto. Come promesso, Bassetti si è quindi alzato dal divano, ha salutato i presenti e se ne è andato. Ne scriviamo qui

00:40