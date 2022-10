Il segreto Luwak e il blend Molly: in Porto Vecchio parte TriestEspresso

TRIESTE Sostenibilità, ambiente e cultura. Sono stati questi i leitmotiv dell’inaugurazione di “TriestEspresso Expo 2022”, il salone internazionale del caffè, ieri mattina in Porto vecchio nel Trieste Convention Center.

Distribuiti tra gli 8 mila metri quadrati del Tcc e altri 2 mila di tensostrutture esterne, ci sono 160 stand con espositori da tutte le parti del mondo: Tanzania, Spagna, Slovenia, Germania, Malta, Etiopia, Corea del Sud, Grecia, Belgio, Svizzera, Turchia e Brasile. Provengono invece da ben 42 Paesi i visitatori già iscritti, a dimostrazione della grande attesa per questo evento.

TriesteEspresso Expo, nella patria del “capo in b” oltre 160 stand sul caffè da 42 Paesi diversi Giulia Basso 25 Ottobre 2022 Giulia Basso

L’esposizione, curata dalla Camera di commercio Venezia Giulia attraverso la sua società in house Aries, con la co-organizzazione e il contributo del Comune, del Convention and Visitor Bureau e in collaborazione con l’Associazione Caffè Trieste, è aperta solo ai professionisti del settore e ha preso il via con un convegno in cui si è parlato di aumento dei costi dell’energia ed economia circolare. «Stiamo studiando – ha detto in quest’occasione Marcello Guaiana di Area Science Park – come trasformare alcuni rifiuti tipici della torrefazione, ad esempio il silverskin: si tratta di una pellicola che si stacca dal processo di cottura del chicco. Invece di essere buttato via, questo materiale potrebbe essere riutilizzato nel ciclo produttivo per produrre biogas».

TriestEspresso: primo giorno di fiera sul caffè in Porto vecchio

Di economia e sostenibilità hanno parlato anche Fabrizio Polojaz, proprietario di Primo Aroma e presidente dell’Associazione Caffè Trieste, e Massimiliano Fabian di Demus, da poco presidente dell’International Coffee Organization (Ico). Ma passeggiando tra gli stand, si capisce come l’attenzione per l’ambiente sia una delle priorità di tutti i professionisti del settore, e che questo argomento a volte si possa declinare in maniera piuttosto curiosa. È il caso di Arianna Mingardi della torrefazione Amigos Caffè, che ieri mattina ha proposto la degustazione di una miscela preziosissima dall’esotico nome di Kopi Luwak. «Per ottenere questo caffè – ha specificato l’imprenditrice triestina – ci si aiuta con gli animali, ma nessuno di essi viene sfruttato». Di cosa stiamo parlando? «Nelle isole indonesiane esiste il Luwak: un piccolo marsupiale peloso con una lunga coda, che si aggira tra le piante del caffè cibandosi dei suoi frutti più maturi. Poi espelle i chicchi ingeriti e così il prodotto della sua digestione, raccolto dai coltivatori del luogo, contribuisce a dare alla bevanda un gusto unico, di erbe aromatiche e confettura di arance amare». Una tazzina può costare anche 30 o 40 euro e pochi fortunati, tra cui il sindaco Dipiazza, hanno potuto assaggiarla.

L’importatore e micro-torrefattore locale Alberto Polojac, invece, con la sua azienda Imperator favorisce cooperative interamente gestite da donne produttrici di caffè in Indonesia e in Ruanda. «Ho creato un blend dal nome femminile “Molly”, che risponde anche alla mia passione per Joyce e al desiderio di portare la cultura triestina nel mondo. Ho intitolato un’altra miscela a “Ulysses”, e cinque anni fa ho inaugurato uno spazio formativo che, per lo stesso motivo, si chiama “Bloom Specialty Coffee”».

Desiderosi di condividere le loro esperienze con la città di Trieste si sono dimostrati gli standisti dell’Ambasciata del Brasile, tra cui Alessandra Almeida, direttrice del Museo del Caffè di Santos.

RIPRODUZIONE RISERVATA