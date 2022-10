il ponte del 1-3 novembre

Grado invasa dai turisti anche nostrani: sole, caldo e lettini in spiaggia

Molti gli austriaci e gli italiani, complici temperature e ponti festivi. La Git rimette in spiaggia i lettini già sistemati in deposito per l’inverno Comune pronto all’ok per mantenere aperti bar e locali a novembre

Antonio Boemo