Dai bus agli stadi: in tutto il Friuli Venezia Giulia scatta la maratona dedicata ai libri

TRIESTE La giornata regionale della lettura “Un libro lungo un giorno” viaggerà oggi tra biblioteche e autobus, stadi e palazzetti dello sport, scuole, teatri, cinema, centri commerciali, famiglie e platee di ogni tipo.

La giornata è una maratona di lettura che si svolge nell’ambito del progetto di promozione della lettura della Regione “LeggiAMO 0-18”. L’invito alla lettura che l’accompagna è quanto mai chiaro e coinvolgente: “con chi vuoi, quando vuoi, dove vuoi, come vuoi!”.

Attraverso il sito www.leggiamofvg.it la Regione raccoglie le “proposte di lettura” dei cittadini (che chiunque può avanzare, siano singoli o collettivi) che possono essere scaricate – e regalate – poi in forma di buono.

LeggiAmo a scuola con Il Piccolo: tutti i video dei bambini 25 Ottobre 2022 l’iniziativa

L’iniziativa conta già sul supporto di moltissime scuole di ogni ordine e grado, di tante biblioteche, di squadre di lettori “comuni” (famiglie, amici, gruppi di lettura,…) e di numerose istituzioni, associazioni, enti, realtà pubbliche e private, che si stanno mettendo in gioco per diffondere il piacere di leggere. Tante realtà culturali, sportive e scientifiche sono in prima fila. Troviamo a Trieste: il Teatro La Contrada, l’Ogs, l’Elettra Sincrotrone. In provincia di Gorizia, il Kinemax, l’Associazione èStoria e il Circolo Culturale di Sdraussina. L’Erpac donerà un catalogo delle mostre passate ai ragazzi (fino a 18 anni di età) che si recheranno oggi a palazzo Attems di Gorizia.

Tra gli eventi in programma oggi, 28 ottobre, anche un incontro al Mini Mu di Trieste: letture a bassa voce dove i papà saranno gli indiscussi protagonisti. Il Consorzio Culturale del Monfalconese lancerà invece in anteprima la nuova edizione del concorso di consigli di lettura “Un libro da consigliare”. LeggiAMO 0-18 ha come partner: CCM - Consorzio Culturale del Monfalconese (coordinatore del progetto), CSB - Centro per la Salute del Bambino Onlus, Damatrà Onlus, AIB Associazione Italiana Biblioteche - Sezione FVG, Fondazione Radio Magica Onlus, Associazione Culturale Pediatri, Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia.