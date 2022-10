TriestEspresso: primo giorno di fiera a Porto vecchio

TRIESTE In questo video di Andrea Lasorte il bel via vai di persone nel giorno di inaugurazione di TriestEspresso Expo, in programma da oggi a sabato al Trieste Convention Center in Porto Vecchio. Dedicato ai professionisti del settore, il salone internazionale dell’espresso italiano è organizzato dalla Camera di commercio Venezia Giulia attraverso la società in house Aries, con la co-organizzazione e il contributo del Comune, del Convention and Visitor Bureau e in collaborazione con l’Associazione Caffè Trieste. È l’edizione della ripartenza dopo lo stop dovuto alla pandemia. I visitatori già preiscritti provengono da 42 Paesi, fra cui Italia, Tanzania, Spagna, Slovenia, Germania, Malta, Etiopia, Corea del Sud, Grecia, Belgio, Svizzera, Turchia e Brasile. Video di Andrea Lasorte. L'articolo di presentazionelo

02:13