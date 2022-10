Macchia d’olio a Trieste. Via Baiamonti riaperta in discesa, chiusa via Pirano

Aggiornamento ore 9: Via Baiamonti riaperta in discesa; via Pirano chiusa da via Baiamonti.

TRIESTE Il Comune di Trieste e la Polizia locale hanno avvisato, alle 8 di questa mattina, giovedì 27 ottobre, di una macchia d’olio che ha comportato la chiusura di Via Baiamonti, lungo la direttrice da via Pirano a via Svevo. Inevitabili rallentamenti al traffico proprio all’ora di punta, lungo l’arteria servita dagli autobus utilizzati a quell’ora anche da scolari. Il tratto di strada sarà riaperto appena il manto verrà pulito dalla ditta incaricata.