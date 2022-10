Lo studio Think Tank: “In A4 traffico record: sicurezza a rischio. E’ l’emergenza in Italia”

Uno studio della Fondazione Think Tank Nord Est, condotto su dati Aiscat dimostra come il traffico aumentato nel 2022 incida sugli incidenti nella A4 Venezia – Trieste, in particolare nel tratto san Donà – Portogruaro