Calo degli ordinativi alla Cartiera Burgo: impianti fermi fino al 6 novembre

DUINO AURISINA A causa del perdurare della carenza degli ordinativi, la fermata degli impianti «dovrà essere prorogata fino al 6 novembre».

È arrivata come una mazzata, ieri, sui lavoratori dell’impianto di San Giovanni di Duino, questa nota diffusa dalla Burgo group. Una notizia, quella relativa al calo delle commesse, che aleggiava già da qualche giorno, ma vederla scritta nero su bianco, a firma della spa, ha letteralmente tolto il sonno a molti dei circa 210 addetti che attualmente costituiscono la forza lavoro dello stabilimento.

«La situazione è molto preoccupante – spiega Max Masia, esponente della Uil – perché già lo scorso mese abbiamo dovuto effettuare una fermata a causa del caro energia. In questo mese ne era prevista un’altra, iniziata in effetti il giorno 17, che si sarebbe dovuta concludere dopo 10 giorni – continua – e che invece abbiamo appreso essere appunto prorogata fino al 6 di novembre, cioè per l’intera prossima settimana. E questa situazione – sottolinea – riguarda purtroppo l’intero gruppo e non solo noi dello stabilimento di San Giovanni di Duino».

Quest’estate la Burgo Group, leader italiano e uno dei principali produttori e distributori europei di carte grafiche, speciali e containerboard, ha firmato un accordo per la cessione dello stabilimento di San Giovanni di Duino al gruppo Mondi, primario produttore europeo nel settore del containerboard. L’obiettivo del piano strategico era ed è tutt’ora quello di focalizzare le risorse sullo sviluppo di prodotti ecosostenibili, in sostituzione di quelli a base fossile, e sul mantenimento dell’attuale leadership sulle carte grafiche.

Lo stabilimento di San Giovanni di Duino, in base all’accordo stipulato con Mondi, è destinato a continuare la produzione di carta patinata con legno per tutto il 2023, garantendo il servizio ai clienti. In futuro, Burgo Group svolgerà il ruolo di ramo d’azienda dedicato alla commercializzazione. «Il problema – riprende Masia – è che l’inizio della produzione, da parte di Mondi, è previsto per il 2025. Questo significa che, se già adesso accusiamo questo calo di ordinativi, sarà sempre più difficile poter garantire un traghettamento esente da scossoni fino a tale data. Come organizzazioni sindacali – precisa l’esponente della Uil – siamo con le mani legate, perché non è la proprietà che vuole ridurre i ranghi, ma sono le condizioni di mercato a penalizzare fortemente l’immediato futuro. Una soluzione molto parziale – prosegue – si potrà trovare per quei lavoratori che sono molto vicini all’età pensionabile, ma per la grande maggioranza della forza lavoro il futuro si presenta irto di ostacoli».

Nel documento inviato dall’azienda ai dipendenti si dice comunque che «in occasione del recente incontro con i sindacati, è stato formalizzato un nuovo verbale, che prevede l’utilizzo della Cassa integrazione guadagni ordinaria (Cigo) nella fattispecie cosiddetta “mancanza di lavoro o commesse”, in modo da rendere possibile tale ammortizzatore sociale anche per il periodo di prolungamento della fermata. Vista la presenza in alcuni casi di importanti residui di ferie, ex festività e riduzione dell’orario di lavoro (Rol) – specifica la nota – in aggiunta a istituti di flessibilità orari, l’azienda ha informato le Rsu sulla necessità di utilizzare tali strumenti in via prioritaria rispetto alla cassa integrazione ordinaria, garantendo in ogni caso al singolo lavoratore un saldo annuo disponibile di 8 giorni di ferie/rol».

L’azienda annuncia infine che comunque «a breve sarà predisposto e reso noto il programma di manutenzione e riavvio impiantistico, dando la precedenza alla produzione di pasta legno rispetto a quelle della linea Tre».