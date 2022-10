Truffe online a danno di italiani per milioni di euro: sgominata banda in Albania

TRIESTE Dalle prime indagini sarebbero 212 ufficialmente gli italiani truffati per mezzo del falso trading online, ma in realtà le persone danneggiate potrebbero arrivare a 1.200.

Così come è di 3 milioni di euro l'ammontare accertato del denaro sottratto fraudolentemente, ma la cifra potrebbe essere serenamente triplicata.

Lo scenario che delinea il Procuratore capo di Pordenone, Raffaele Tito, da Tirana, dove è volato per partecipare alla conferenza stampa con la Procura Speciale Contro la Corruzione e il Crimine Organizzato di Tirana, Spak, mette i brividi per i numeri ma anche per l'organizzazione articolata e professionale che ha perpetrato truffe con il falso trading online.

Come riporta l’Ansa, utilizzando vere tecniche di persuasione e plagio, l'organizzazione contattava le vittime e le convinceva a indebitarsi con finti investimenti e versare, nel tempo, svariate centinaia di migliaia di euro. Somme di danaro enormi, poi convertite in criptovalute per farne perdere le tracce.

Professionisti: al call center da oltre 60 postazioni di lavoro, in Albania, dal quale venivano agganciate le vittime, si servivano di sofisticate apparecchiature per far perdere le tracce anche delle telefonate e dei vari contatti. Le varie polizie - albanese, l' Unità Crimini Informatici, e la Postale italiana, la Squadra Mobile, Sco, Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia - hanno arrestato a Tirana un uomo e una donna del posto, Gilberto Pushani e Elisa Caci; un'altra donna è ricercata, Valbona Abedinaj, sarebbe all'estero, e compiuto cinque perquisizioni al termine di un lavoro certosino e impegnativo.

Gli investigatori italiani hanno analizzato circa 1 terabyte di traffico telematico; utilizzando complesse tecniche d'indagine tradizionali e cibernetiche hanno setacciato più di 42mila intercettazioni telefoniche e hanno scoperto che circa 90.000 contatti telefonici di cittadini italiani erano già pronti per essere avvicinati.

Le intercettazioni telefoniche hanno evidenziato situazioni difficili: «Io non ho più soldi, penso di suicidarmi», implora telefonicamente una delle vittime; «non ci interessa se sono i tuoi ultimi risparmi», era la inflessibile risposta dei banditi. Il riciclaggio delle somme sottratte avveniva in diversi Paesi dell'Ue, fra i quali Cipro, Lituania, Estonia, Olanda e Germania.