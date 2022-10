Donna travolta e uccisa da treno tra Friuli Venezia Giulia e Veneto: forti ritardi su tutta la linea

TRIESTE Una donna è stata investita e uccisa questa mattina – 26 ottobre - poco dopo le 7 da un treno. L’incidente è avvenuto tra le stazioni di Latisana e Portogruaro. Secondo una prima ricostruzione potrebbe trattarsi di un suicidio.

Trenitalia ha dunque chiesto l'intervento dell'autorità giudiziaria ma intanto sulla linea si stanno accumulando ritardi anche superiori a un'ora.

La circolazione ferroviaria è bloccata da ore in quel tratto. Molti passeggeri in attesa su convogli fermi nei pressi della stazione di Latisana sono stati trasferiti in autobus messi a disposizione di Trenitalia fino alla stazione di Portogruaro dove potranno proseguire il viaggio a bordo di un altro treno.

I disagi per il momento riguardano due treni Freccia rossa, un Intercity e sette treni regionali. Si prevede che la situazione non tornerà normale prima delle 10.30.

Qui tutti gli aggiornamenti e le soluzioni alternative.