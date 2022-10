Crollo di intonaci dalla facciata della scuola Dardi di Trieste: disagi al traffico

TRIESTE Nella mattinata di mercoledì 26 ottobre i vigili del fuoco sono intervenuti in via Polonio per una caduta di intonaci di lieve entità dalla facciata della scuola primaria Dardi, appartenente all’istituto comprensivo Divisione Julia.

Nessuno è rimasto ferito. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per eseguire un sopralluogo e hanno messo in sicurezza l’area, transennando la zona.

L’intervento ha causato alcuni disagi al traffico in zona.