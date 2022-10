L'Immaginario scientifico di Trieste si amplia: ecco la nuova mostra di Area Science Park

TRIESTE Si amplia a Trieste l'Immaginario Scientifico Science Center, il museo della scienza interattivo e sperimentale che ha per scopo la promozione e la diffusione della cultura scientifica e tecnologica. Aprono al pubblico, da domenica 30 ottobre, ulteriori 1.200 metri quadri al secondo piano del Magazzino 26 del Porto Vecchio di Trieste. Apre così un'area-mostra interattiva per spiegare l'innovazione ai bambini e per avvicinarli alle professioni della scienza, realizzata da Area Science Park. Troviamp postazioni inedite dedicate alla biologia - con un focus sulla cellula - e alla figura dello psicologo studioso dei processi cognitivi Gaetano Kanizsa. E, ancora, nuovo spazio e nuova valorizzazione per la collezione «storica» del museo. Oltre agli exhibit (postazioni hands-on, nate per essere osservate, toccate e maneggiate dal visitatore, come quella che vediamo in questo video di Massimo Silvano, la nuova area ospiterà anche laboratori attrezzati per attività didattiche e ambientali-biologiche e chimiche. Della collezione «storica» fanno invece parte gli exhibit dedicati ad esempio alla Fisica del Suono e quelli alla Fisica della Luce. Gli spazi sono stati resi disponibili al termine dei lavori effettuati dal Comune di Trieste, attraverso anche a un finanziamento della Regione Friuli Venezia Giulia.

02:43