Scontro tra un’auto e un furgoncino in via Venezian: danneggiata un’impalcatura

TRIESTE Incidente stradale poco dopo le 9.30 di martedì 25 ottobre in via Venezian, a Trieste: un’auto e un furgoncino si sono scontrati all’altezza dell’incrocio con via Cadorna. Uno dei due mezzi, nello schianto, ha urtato l’impalcatura di un palazzo in cui sono in corso i lavori di ristrutturazione, causando la caduta di alcuni tubi.

Nello schianto non ci sarebbero feriti, ma la polizia locale è intervenuta per regolare il traffico rimasto bloccato dall’incidente.