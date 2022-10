Non rientra nella sua casa di Opicina, attivate le ricerche per un triestino di 53 anni

DUINO È stato attivato nel pomeriggio di oggi, martedì 25 ottobre, il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse per un triestino che, uscito di casa, non ha fatto rientro.

Si tratta del triestino Pietro Gianeselli, 53 anni, allontanatosi dalla sua casa di Opicina nella mattina di ieri, lunedì 24 ottobre.

I famigliari preoccupati per l'insolito comportamento del loro congiunto hanno presentato stamattina denuncia presso i Carabinieri di Villa Opicina, i quali hanno attivato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse. L'uomo si è allontanato a piedi e potrebbe trovarsi nella zona di Campo Sacro e Sgonico.

La base per le ricerche è stata allestita in prossimità della stazione dei Carabinieri di Prosecco, Compagnia di Aurisina.

Operano sul campo, sotto la direzione dei Vigili del fuoco, i volontari della Protezione Civile delle squadre di Duino Aurisina, Trieste, Muggia, insieme ai volontari del soccorso alpino Cnsas e alle forze dell'ordine.