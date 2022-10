Maltempo sull’Isontino: a Savogna cade una vetrata di un discount, principio di incendio alla stazione di Gorizia

GORIZIA Un forte temporale si è abbattuto nella zona collinare della Destra Isonzo fra le 4 e le cinque di martedì 25 ottobre. Forti precipitazioni, fulmini e violente raffiche di vento hanno causato più di qualche problema con i vigili del fuoco del comando provinciale di Gorizia costretti ad intervenire a Savogna d’Isonzo, a Capriva del Friuli, a Farra d’Isonzo e a Romans. In tutti i casi, motivi degli interventi alberi o pesanti rami finiti a terra. A Capriva del Friuli è stata allagata anche la cantina di un’abitazione.

Carabinieri sul posto a Savogna d’Isonzo dove, a causa del forte del maltempo, è caduta una vetrata (per fortuna senza rompersi) del discount Dpiù, lungo la strada provinciale di accesso al paese.

La vetrata si è appoggiata sugli scaffali retrostanti facendo cadere tutti i prodotti in esposizione. Un danno definito «importante».

Alla stazione ferroviaria di Gorizia, poi, un ramo è finito nel pantografo di un treno passeggeri in partenza, generando un principio d’incendio che è stato immediatamente domato. Disagi per l’utenza.

Alle 5 del mattino il gestore della diga di Salcano ha comunicato il possibile superamento del valore di scarico di 300 mc/s (primo livello di guardia). Le forti piogge della notte appena trascorsa hanno infatti ingrossato l’Isonzo e i vari corsi d'acqua ma non si segnalano criticità.

Alle 4.30 di oggi i volontari della squadra comunale di Protezione civile di Farra d'Isonzo sono comunque usciti per un monitoraggio del territorio per accertarsi non vi fossero situazioni di pericolo per la comunità.

