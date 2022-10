LeggiAmo a scuola con Il Piccolo: tutti i video dei bambini

TRIESTE Cosa significa leggere? Quali emozioni provi quando sfogli le pagine del tuo libro preferito? E come si diventa buoni lettori? A spiegare il significato profondo della lettura sono bambini e docenti delle primarie degli IC “San Giovanni” e “San Giusto” di Trieste, che hanno aderito al progetto “LeggiAMO a Scuola!” con il Piccolo.

Scuola, via al progetto LeggiAMO con Il Piccolo: «La lettura è felicità, libertà e ci insegna a ragionare» Martina Seleni 14 Ottobre 2022 Martina Seleni

A scuola, lungo l’intero anno scolastico, ogni giorno per 15 minuti, tutti (studenti e insegnanti) leggono un libro: quello che vogliono, ognuno per sé. Poi ne parlano, quando c’è il tempo e il modo. L’importante è farlo sempre, tutti i giorni, nella piena libertà. Questo è il progetto “LeggiAMO a Scuola!”: un gesto semplice, per una piccola rivoluzione quotidiana che i bambini e le bambine – ma anche qualche maestra e maestro - raccontano in queste pillole video che pubblichiamo giorno dopo giorno sul nostro sito.

Qui sotto abbiamo raccolto tutti i video usciti finora:

