Galleria chiusa sulla Gvt: lunghe code da Muggia a Trieste e proteste sui social

MUGGIA Si sono registrati, nel corso della giornata di lunedì, importanti disagi alla circolazione stradale da Muggia in direzione di Trieste. Centinaia gli automobilisti alle prese con la congestione del traffico causata dai lavori di manutenzione dei pannelli a messaggio variabile situati all’interno della galleria di Montedoro, preannunciati venerdì.

Infuriato il sindaco di Muggia Paolo Polidori, il quale ha evidenziato come «tempi e modi d’intervento sono stati totalmente sbagliati», sottolineando come «la comunicazione sia arrivata tardi, con una e-mail al Comune di Muggia venerdì pomeriggio a indirizzi che nemmeno la Polizia locale ha visto. Parliamo di interventi non urgenti, che si potevano calendarizzare in modo diverso, in accordo con lo stesso Comune, che non è mai stato interpellato. E certamente non bisognava fissarli di lunedì mattina. Come Comune abbiamo diramato un avviso social nel weekend, ma lo stesso comunicato dell’Anas non era chiaro. Così non si lavora. Tra l’altro un ulteriore intervento sarebbe previsto sull’altra corsia mercoledì, ma chiederò ad Anas di spostarlo e di programmarlo con il dovuto preavviso».

L’avviso social diramato dal Comune domenica era quello della Polizia locale di Trieste, alias “Agente Gianna”, che indicava genericamente che sulla tratta Sistiana-Rabuiese, dal chilometro 34,5 al 34, in direzione di Trieste, ma senza citare la galleria di Montedoro, era prevista la chiusura delle corsie a causa di lavori di manutenzione, con un’indicazione non chiarissima del percorso alternativo.

La stessa Anas, nel sito, non ha riportato alcuna indicazione dei lavori previsti, in quanto l’ultimo comunicato emesso per la regione Fvg riguardava l’intervento di manutenzione degli impianti di ventilazione nella galleria “Carso” dello scorso 27 settembre.

Intanto dalle 7 di lunedì mattina si è scatenato l’inferno: centinaia gli automobilisti incolonnati lungo la viabilità secondaria indicata, che si sono visti precluso l’accesso alla rampa per la Rabuiese-Lacotisce; ci riferiamo quindi alla viabilità che attraverso Farnei, Montedoro e Aquilinia conduce fino alla rotatoria di via Flavia, nei pressi di illy e Obi.

«Almeno potevate mettere una pattuglia dei vigili urbani a gestire il traffico sulle rotonde. Venti minuti dalla rotonda di Rio Ospo a quella di Montedoro», ha scritto sulla pagina Facebook del Comune un utente, uno dei tanti post di protesta registrati sui social nei confronti soprattutto della gestione dei disagi da parte della Polizia locale muggesana e dell’Anas. Sulla macata adozione del doppio senso di marcia nella carreggiata opposta in galleria, ciò, per Laura Capone, referente stampa di Anas per Emilia Romagna, Veneto e Fvg, è stato dovuto «probabilmente a una serie di motivi tecnici. Evidentemente non era la soluzione ottimale».

