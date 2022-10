Incendio al centro commerciale Belforte di Monfalcone, evacuata la struttura

Katia Bonaventura

Evacuato nel pomeriggio di domenica 23 ottobre il centro commerciale Belforte a Monfalcone. Un incendio si è sviluppato all’interno della struttura in cui erano presenti centinaia di clienti. I vigili del fuoco e i carabinieri hanno subito fatto evacuare il centro commerciale al cui interno ci sono una quarantina di attività e il supermercato Emisfero. Il traffico nella zona ha subito vistosi rallentamenti. Non si conoscono per ora le cause dell’incendio che comunque è stato subito spento grazie anche all’attivazione dell’impianto anti incendio.Video di Katia Bonaventura

