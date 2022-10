Trieste, contro il caro bollette la cena è a lume di candela al Caffè Tommaseo

TRIESTE Una cena a lume di candela per combattere il caro bollette: l'idea è di Riccardo Faggiotto, titolare del Caffè Tommaseo. Ecco come spiega in breve la sua iniziativa. Intervista di Micol Brusaferro, video di Massimo Silvano. Il nostro servizio

00:38