Violento frontale a Barcola, feriti tre giovani: in codice giallo all’ospedale di Trieste

TRIESTE re giovani sono rimasti feriti seriamente a seguito di un incidente stradale accaduto alle 2 di notte, sabato 22 ottobre, a Barcola, in viale Miramare, di fronte alPane Quotidiano.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine (Stradale), viaggiavano su due vetture che si sono scontrate in maniera frontale. L'impatto è stato violento.

Dopo l'allarme, gli infermieri della centrale Sores Struttura operativa regionale emergenza sanitaria hanno inviato tempestivamente sul posto l'equipaggio di due ambulanze provenienti da Trieste che hanno assistito i feriti, poi trasportati all'ospedale in codice giallo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco.