Oltre 50 colpi messi a segno in due settimane: da Romans a Capriva, la lunga scia di furti nelle case dell'Isontino

Oltre 50 colpi messi a segno in due settimane: è la lunga, impressionante scia di furti messi a segno in questo ottobre 2022 nelle case (e in alcune attività commerciali) di una decina di paesi dell’Isontino da una banda di ladri non ancora identificata e sempre più temeraria. Qui ripercorriamo tutti i colpi dal 9 ottobre a oggi

elisa lenarduzzi