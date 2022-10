Si scontra con un muretto carsico a Borgo Grotta: illeso

SGONICO Un uomo ha perso il controllo della sua Opel Mokka, che nell’impatto con un muretto carsico si è rovesciata su un fianco. È successo poco prima delle 21 di mercoledì 19 ottobre a Borgo Grotta, Sgonico.

Per cause in corso di accertamento da parte della Radiomobile di Aurisina, un 48enne di Opicina ha perso il controllo dell’auto. L’uomo è rimasto illeso e nessun altro mezzo è rimasto coinvolto nell'incidente.

Sul posto è intervenuta la pattuglia della Radiomobile di Aurisina per i rilievi e la viabilità.