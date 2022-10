Teatro, La Contrada di Trieste parte con Jane Austen nell’irriverente commedia di Fullin

La scrittrice, in “Jane Austen Cuguluf”, scritto, diretto e anche interpretato da Alessandro Fullin (che in questo video si rivolge ai lettori de Il Piccolo) è pronta ad approdare sul palcoscenico del Teatro Bobbio, giovedì, alle 20.30, per il suo debutto teatrale e l’inizio della stagione de La Contrada. Come da tradizione, il teatro stabile triestino apre il palcoscenico sul suo nuovo cartellone con una commedia in dialetto, di sua produzione. Fullin torna appunto in veste di protagonista, insieme all’attrice Ariella Reggio e la compagnia della Contrada, con Marzia Postogna, Adriano Giraldi, Elke Burul, Francesco Godina, Daniela Gattorno, Valentino Pagliei e Leonardo Zannier. Scene e costumi sono di Andrea Stanisci, le luci di Bruno Guastini. L'intervista

00:30