Miano e Cinello ospiti di Bruno Fernandes:"Maestri che mi hanno fatto diventare forte"

Miano e Cinello sono volati in Inghilterra nell’ultimo weekend. Prima hanno fatto tappa a Londra dove sono stati ospiti del ds del Watford Cristiano Giaretta, anche lui ex Udinese. Sabato hanno assistito alla gara con il Norwich, che gli Hornets hanno vinto 2-1, e poi domenica mattina si sono messi in viaggio per Manchester dove i padroni di casa erano impegnati con il Newcastle. «Io al centro sportivo del Watford ero stato nel 2014 – racconta Miano –, è cambiato tutto, oggi è qualcosa di spettacolare». Impeccabile l’ospitalità di Giaretta, altrettanto quella di Bruno Fernandes che, come si può vedere nella foto qui a fianco, li ha accolti sul prato di Old Trafford un paio di ore prima dell’inizio della gara. «È stato emozionante entrare in uno stadio così prestigioso – dice Cinello –, ma soprattutto poter incontrare Bruno che ha dimostrato una grande riconoscenza nei nostro confronti».

