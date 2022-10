Frontale camion – furgone a Terzo d’Aquileia: un ferito in codice giallo

TRIESTE Uno scontro tra camion e furgone si è verificato mercoledì pomeriggio, 19 ottobre, lungo la regionale 352, tra Terzo e Aquileia; nell'impatto, di tipo frontale, è rimasto ferito in maniera seria, un uomo della zona di poco meno di 40 anni. Illeso il conducente del camion.

La persona ferita ha riportato un trauma cranico ed è stata trasportata in ospedale a Udine con l'ambulanza in codice giallo.

Sul posto i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per gli accertamenti.

Un altro grave incidente si è verificato invece a Baseglia di Spilimbergo: versa in gravi condizioni un uomo che questo pomeriggio, lungo uno sterrato, in prossimità del greto del Tagliamento, mentre era in sella a una bici si è scontrato con una motocicletta.

Nell'impatto è rimasto ferito in maniera grave e serie lesioni sono state riportate anche dal centauro, un uomo.

Dopo l'allarme, gli infermieri della Centrale Sores hanno inviato tempestivamente sul posto una automedica, una autoambulanza e l'elisoccorso.

Il ciclista è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Pordenone con automedica e ambulanza. Il centauro è stato elitrasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in condizioni severe.