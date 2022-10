Trieste, maxi pescata di orate nel Golfo

La più piccola pesa poco meno di due chili, ma certi esemplari sfiorano addirittura i cinque. Nella notte fra lunedì e martedì il Golfo di Trieste ha regalato una pescata di orate dalla pezzatura davvero fuori dal comune: circa due tonnellate complessive, per un peso medio vicino ai quattro chili a pezzo. Protagonista della pescata record, il pescatore “Sampei”, come non a caso lo chiamano gli addetti ai lavori. L'articolo

00:13