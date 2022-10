Trieste, la Fisica quantistica al servizio della sicurezza del Porto

Il presidente dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico orientale, Zeno D'Agostino, spiega come la Fisica quantistica viene applicata per velocizzare le comunicazioni e soprattutto per mantenere la sicurezza all'interno del Porto di Trieste. Video di Francesco Bruni. Il nostro servizio: ecco come il Porto di Trieste accelera sulla cybersicurezza

02:42